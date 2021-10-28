Юбка Малефисенты и рубашка миссис Смит: Анджелина Джоли в Лондоне
Актриса на красной дорожке премьеры фильма «Вечные»
Анджелина Джоли вместе со съемочной группой фильма «Вечные» продолжает европейское турне. После громкой презентации новой ленты на церемонии закрытия Римского кинофестиваля следующая остановка — Лондон.
Читайте также: Роскошь и блеск: Аня Тейлор-Джой в платье из «расплавленного» золота DiorДля выхода на красную дорожку Анджелина снова вышла в сопровождении детей и в самом роскошном образе своего премьерного сезона «Вечных». Этот образ Valentino Couture напомнил сразу двух героинь из фильмографии оскароносной кинодивы. Королевская юбка из тяжелой черной тафты, как у Малефисенты, а верх — белоснежная рубашка и жакет, как у миссис Смит.
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