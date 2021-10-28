Актриса на красной дорожке премьеры фильма «Вечные»

Анджелина Джоли вместе со съемочной группой фильма «Вечные» продолжает европейское турне. После громкой презентации новой ленты на церемонии закрытия Римского кинофестиваля следующая остановка — Лондон.

Анджелина Джоли Getty Images

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Для выхода на красную дорожку Анджелина снова вышла в сопровождении детей и в самом роскошном образе своего премьерного сезона «Вечных». Этот образ Valentino Couture напомнил сразу двух героинь из фильмографии оскароносной кинодивы. Королевская юбка из тяжелой черной тафты, как у Малефисенты, а верх — белоснежная рубашка и жакет, как у миссис Смит.

Анджелина Джоли Getty Images

Анджелина Джоли Getty Images

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