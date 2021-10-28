Сегодня актриса Джулия Робертс отмечает 54-летие

Сегодня, 28 октября, известная американская актриса Джулия Робертс празднует день рождения. Кинодиве исполнилось 54 года.

Сложно представить, как этой женщине удается оставаться всегда востребованной и так талантливо проявлять себя в настолько разноплановых образах. Например, как в «Красотке» актриса мастерски сыграла девушку легкого поведения, а в «Белоснежке: Месть гномов» — королеву.

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Оскароносная дива продолжает сниматься в кино, продюсировать проекты, растить детей и заниматься благотворительностью. Также отметим, что звезда уже много лет — известный международный амбассадор парфюмерного Дома Lancôme.

В честь дня рождения Джулии Робертс мы собрали 10 культовых образов актрисы в кино, которые подарили ей зрительскую любовь и мировую известность. Скорее смотрите в нашей галерее:

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