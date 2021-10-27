Самая беспроигрышная инвестиция в базовый гардероб

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Несмотря на то, что сезон косухи медленно подходит к концу, факт остается фактом — это самая незаменимая вещь в базовом гардеробе. И если вы до сих пор в поисках «той самой», предлагаем вдохновиться моделью, которую выбрала Эмили Ратаковски.

Эмили Ратаковски Getty Images

Эмили нашла идеальный вариант базовой косухи — свободного кроя и с потертостями. Ее модель сочетает с голубым комплектом из голубого денима и белой футболкой. В качестве аксессуара Эмрата выбрала черную кепку, а белые кроссовки гармонично завершили составленный модный ауфит.

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