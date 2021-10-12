Джиджи продемонстрировала идеальный осенний аутфит

Когда речь идет о выборе цвета пальто, то чаще всего палитра ограничивается «практичными» оттенками: серый, бежевый, черный, хаки. Но если вы не хотите покупать очередную базовую модель, но обновить гардероб к новому сезону хочется, то обратите внимание на белый. Согласны, что при носке уровень вашей тревожности повысится, зато как роскошно смотрится светлое пальто. Пусть это будет вариант не на каждый день, но ведь оно добавит образу элегантности и шика. Даже если вы в кроссовках и джинсах. Взгляните на Джиджи Хадид.

Джиджи Хадид Getty

Читайте также: Самые модные ботинки осени 2021: показывает Наоми Кэмпбелл

Для неформального выхода 26-летняя знаменитость выбрала очень эффектный образ. Джиджи была в светлых джинсах с принтом, в трикотажном жилете и в кроссовках. Сверху она накинула лаконичное белое пальто бренда Wardrobe NYC. Образ модель дополнила желтыми очками с цветными линзами и миниатюрной сумкой карамельного оттенка.

Джиджи Хадид Getty

Вам будет интересно прочитать на Ivona: