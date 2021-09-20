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Анджелина Джоли Getty

Голливудская актриса Анджелина Джоли довольно-таки долго не попадала в объективы папарацци, но на днях звезду заметили в компании своей дочери Захары, которая возвращалась из торгового центра после шопинга.

Для неофициального выхода актриса выбрала весьма простой, но при этом изящный и элегантный образ. За основу Анджелина взяла бежевое кашемировое пальто свободного кроя со спущенной линией плеча и большими накладными карманами. Пояс на талии придал силуэту ещё большей стройности и хрупкости, а лакированные лодочки на небольшом каблуке гармонично завершили женственный осенний аутфит знаменитости.

Анджелина Джоли Getty

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