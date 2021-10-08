Золотые изделия, несмотря на высокий уровень износостойкости металла, нуждаются в уходе. В противном случае украшения могут стать тусклыми и покрыться налетом

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Как чистить ювелирные украшения

Безусловно, для придания украшениям безупречного внешнего вида можно обратиться к профессионалам, но их услуги стоят не дешево. Предлагаем ознакомиться с несколькими методиками, позволяющими выполнить задачу самостоятельно и без существенных финансовых затрат

1. В небольшую кастрюлю следует налить стакан теплой воды, добавить несколько капель моющего средства (без агрессивных компонентов) и перемешать до появления пены. На дно емкости нужно положить лоскут ткани и сверху украшения, поставить емкость на медленный огонь и спустя пять минут после закипания выключить огонь. На завершающем этапе достаточно промыть украшения проточной водой и высушить.

2. Стакан кипяченой воды следует налить в емкость из прочного стекла, добавить ложку стирального порошка и немного нашатырного спирта. В емкость положить золотые украшения, через час промыть их водой и насухо протереть мягким полотенцем.

Как чистить ювелирные украшения Pinterest

3. Еще один отличный способ чистки золота — соляной раствор (нужно растворить в половине стакана кипятка 50 грамм соли). В немного охлажденный раствор поместить изделия и оставьте на ночь, а утром промыть чистой водой и высушить.

4. Необходимо насыпать пару ложек соды и несколько капель моющего средства в стакан кипятка, перемешать и перелить в кастрюлю с лоскутом ткани на дне. Украшения поместить в кастрюлю, прокипятить десять минут на медленном огне, потом промыть изделия под проточной водой и просушить.

5. На дно небольшой кастрюли положить кусочек фольги, а сверху на него украшения. Затем размешать в стакане воды пару ложек соды и вылить в кастрюлю. Через восемь часов украшения промыть чистой водой и просушить.

6. Незначительные загрязнения можно убрать с помощью отрезка ткани с мягким ворсом, к примеру, флиса. Если загрязнения имеются в труднодоступных местах можно воспользоваться не нужной зубной щеткой.

Как вернуть блеск золоту Pinterest

7. Небольшой отрезок ткани необходимо смазать губной помадой и натереть им золото. В завершении украшения следует отполировать мягкой бархатистой тканью.

8. Можно воспользоваться обычным зубным порошком и старой зубной щеткой. Применяя данный метод нужно помнить о том, что чистку ювелирных изделий нельзя выполнять с использованием щелочных средств.

9. Следует взять луковицу, разрезать пополам и натереть ей золото. Для большего эффекта обработанные изделия следует оставить на пару часов, а потом промыть и протереть.

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10. Можно смешать мелкозернистый мел с нашатырным спиртом, чтобы получилась вязкая масса и обработать этой массой (используя зубную щетку) украшения, после чего промыть их и высушить.

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