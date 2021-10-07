Главные тренды осенних коллекций

Меховая сумка

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В этом сезоне меховые сумки триумфально вернулись на подиумы: подобные аксессуары были представлены в нескольких формах и размерах. Хотя порой кажется, что они и вовсе никуда не пропадали, ведь такие сумки были главным трендом прошлой зимы, а некоторые модницы носили их даже летом. Осенью подобная тенденция как нельзя кстати, ведь пушистая сумка будто создана для объемных стеганых курток и укороченных дубленок.

Меховая сумка Pinterest

Меховая сумка Pinterest

Массивные серьги

Массивные серьги — аксессуар на все времена, который в этом сезоне приобрел оттенки ретро-шика. Если главным хитом прошлого сезона были тяжелые серьги-цепи, то осенью им на смену пришли украшения с кристаллами и сложносочиненными подвесками.

Массивные серьги Pinterest

Массивные серьги Pinterest

Длинные перчатки

Этой осенью на смену коротким стеганым перчаткам пришли длинные модели в стиле ретро, причем не только кожаные, но и вязаные. Ограничивать себя исключительно черным цветом тоже не стоит, ведь в новых коллекциях есть множество оригинальных моделей в ярких оттенках.

Длинные кожаные перчатки Pinterest

Длинные вязаные перчатки Pinterest

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