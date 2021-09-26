Ivona рассказывает, как правильно постирать пуховик, чтобы не испортить его

Как правильно стирать пуховик дома

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Современные модели пуховиков могут иметь напыление, отделку из блестящих страз, натурального меха или металлических деталей. Поэтому существуют опасения: можно ли стирать такое изделие в машинке без боязни повредить утеплитель? Необходимо внимательно изучать значки на ярлыках, придерживаться рекомендаций производителя.

Пуховик Pinterest

Важные советы, как правильно постирать пуховик в домашних условиях:

Внимательно проверить содержимое карманов: конфета, жевательная резинка или платок после стирки могут дать пятна, разноцветные разводы на ткани. Не забудьте про потайные отделения, куда любите складывать наушники и документы.

Осмотрите пуховик, осторожно обработайте пятновыводителем все засаленные участки на воротнике, рукавах, возле молнии и карманов. Используйте специальные карандаши, кислородные составы без отбеливающего эффекта.

Не стирайте вместе с пуховиком другие вещи: объемной куртке для полоскания необходимо много воды. В противном случае разводов и мыльных пятен не избежать.

Используйте специальные жидкие средства для стирки верхней одежды, мембранных курток.

Выбирайте режим стирки не выше 30°С, отключите отжим: так пух не собьется комками в подкладке.

Пуховик Pinterest

Отличный способ постирать пуховик — положить в барабан машины несколько теннисных мячей или специальных шариков для стирки. Они разбивают комки пуха, делают уход более эффективным.

Сушите пуховик на плечиках, регулярно встряхивайте и расправляйте руками. При большом содержании пуха сушка может занять несколько дней. Лучше отказаться от фена, не раскладывать его на батарее центрального отопления. Это может испортить структуру пера или искусственного наполнителя, что неизбежно деформирует и окончательно испортит вещь.

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