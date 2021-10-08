Платок – это прекрасная возможность сделать свой образ неповторимым, добавив нотку элегантности и романтики

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Модный платок на голову 2021 Pinterest

Сегодня красивые платки в первую очередь выполняют эстетическую функцию. Это модный аксессуар, который делает женщину более яркой и привлекательной. Удивительно, как простой платок может изменить ваш стиль и сделать повседневную одежду нарядной. Разнообразие форм, расцветок и фактур платков поможет вам создать оригинальные образы. Они могут быть легкими атласными, шифоновыми, шелковыми, полупрозрачными или плотными, теплыми из полиэстера и тонкой шерсти.

Повязывать платки на голову можно самыми разнообразными способами – полет фантазии не ограничен. При этом каждый способ завязывания будет смотреться по-новому. Для этих целей лучше всего подойдет платок размером 90х90 см.

Классический способ

Сложите платок по диагонали, чтобы получился треугольник. Накиньте его на голову так, чтобы его край находился над линией роста волос (челка должна быть видна). Концы платка скрестите спереди под подбородком, закиньте их назад и завяжите узелок. Такой изысканный способ особенно любят голливудские дивы.

Классический способ завязывания платка Pinterest

Крестьянский способ

Этот способ довольно-таки практичен. Сложите платок в форме треугольника, приложите его ко лбу широкой стороной, а концы завяжите под волосами.

Крестьянский способ завязывания платка Pinterest

Пиратский способ

Идеален для морского побережья, так как защищает волосы от солнца, ветра и песка. Этот способ очень похож на крестьянский, только узелок завязывается не под волосами, а поверх третьего центрального конца, на манер банданы.

Пиратский способ завязывания платка Pinterest

Повязка на голове

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Это очень простой и эффектный способ завязывания платка. Сложите платок по диагонали, а затем согните его несколько раз так, чтобы получилась полоска шириной 5 см. Оберните полоску вокруг головы и завяжите концы на затылке под волосами. Как вариант, концы могут находиться поверх волос, тогда вы получите модный образ хиппи.

Повязка на голове Pinterest

Тюрбан

Это самый модный на сегодняшний день способ завязывания платка. Вам понадобится более длинный платок, концы которого можно обвернуть вокруг головы. Сложите платок треугольником, накиньте на голову, перекрестите концы на затылке, а затем оберните концами голову и завяжите надо лбом. Концы можно оставить свободными или заправить под платок.

Тюрбан из платка на голове Pinterest

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