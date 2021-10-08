Как завязать платок на голове: ТОП-5 модных способов
Читайте также: Как красиво завязать платок: ТОП-7 стильных вариантовСегодня красивые платки в первую очередь выполняют эстетическую функцию. Это модный аксессуар, который делает женщину более яркой и привлекательной. Удивительно, как простой платок может изменить ваш стиль и сделать повседневную одежду нарядной. Разнообразие форм, расцветок и фактур платков поможет вам создать оригинальные образы. Они могут быть легкими атласными, шифоновыми, шелковыми, полупрозрачными или плотными, теплыми из полиэстера и тонкой шерсти.
Повязывать платки на голову можно самыми разнообразными способами – полет фантазии не ограничен. При этом каждый способ завязывания будет смотреться по-новому. Для этих целей лучше всего подойдет платок размером 90х90 см.
Классический способ
Сложите платок по диагонали, чтобы получился треугольник. Накиньте его на голову так, чтобы его край находился над линией роста волос (челка должна быть видна). Концы платка скрестите спереди под подбородком, закиньте их назад и завяжите узелок. Такой изысканный способ особенно любят голливудские дивы.
Крестьянский способ
Этот способ довольно-таки практичен. Сложите платок в форме треугольника, приложите его ко лбу широкой стороной, а концы завяжите под волосами.
Пиратский способ
Идеален для морского побережья, так как защищает волосы от солнца, ветра и песка. Этот способ очень похож на крестьянский, только узелок завязывается не под волосами, а поверх третьего центрального конца, на манер банданы.
Повязка на голове
Читайте также: Модные аксессуары для волос 2021: главные тенденции сезонаЭто очень простой и эффектный способ завязывания платка. Сложите платок по диагонали, а затем согните его несколько раз так, чтобы получилась полоска шириной 5 см. Оберните полоску вокруг головы и завяжите концы на затылке под волосами. Как вариант, концы могут находиться поверх волос, тогда вы получите модный образ хиппи.
Тюрбан
Это самый модный на сегодняшний день способ завязывания платка. Вам понадобится более длинный платок, концы которого можно обвернуть вокруг головы. Сложите платок треугольником, накиньте на голову, перекрестите концы на затылке, а затем оберните концами голову и завяжите надо лбом. Концы можно оставить свободными или заправить под платок.
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