Тина Кунаки на миланской Неделе моды

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Тина Кунаки Getty

Уже давно костюм мужского кроя перестал быть частью исключительно мужского гардероба. Модные девушки также с удовольствием внедряют эту вещь в свои аутфиты. Только как носить их максимально женственно при этом? Взгляните на Тину Кунаки, у которой это получается особенно роскошно.

Модель стала гостьей показа Etro, который прошел в рамках миланской Недели моды. Тина предстала в костюме-тройке: нарочито больших пиджаке и брюках и сидящем по фигуре жилете. Этот контраст объемного и облегающего лишь подчеркнул хрупкость фигуры Тины. Еще один прием, который стоит взять на заметку, — брюки, практически полностью скрывающие обувь и визуально прибавляющие роста.

Тина Кунаки Getty

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