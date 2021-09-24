Как выглядеть женственно в мужском костюме: модный пример от Тины Кунаки
Тина Кунаки на миланской Неделе моды
Читайте также: С чем носить белую обувь этой осенью: модный пример от Ирины ШейкУже давно костюм мужского кроя перестал быть частью исключительно мужского гардероба. Модные девушки также с удовольствием внедряют эту вещь в свои аутфиты. Только как носить их максимально женственно при этом? Взгляните на Тину Кунаки, у которой это получается особенно роскошно.
Модель стала гостьей показа Etro, который прошел в рамках миланской Недели моды. Тина предстала в костюме-тройке: нарочито больших пиджаке и брюках и сидящем по фигуре жилете. Этот контраст объемного и облегающего лишь подчеркнул хрупкость фигуры Тины. Еще один прием, который стоит взять на заметку, — брюки, практически полностью скрывающие обувь и визуально прибавляющие роста.
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