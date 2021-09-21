Ещё один модный выход певицы

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Джей Ло Getty

Дженнифер Лопес в осеннем сезоне делает ставку на базовые сочетания и светлую палитру. На днях певица была замечена в Нью-Йорке и для неформального выхода звезда выбрала трикотажный жакет, полупрозрачный блестящий топ и темно-синие джинсы.

Также свой образ Джей Ло дополнила солнцезащитными очками в крупной оправе. Но главной "изюминкой" образа стала сумка Fendi Touch из коллекции осень-зима 2021 цвета камелии, дополненная деталями из кожи полоза с принтом под питона. Получился простой, но в то же время — элегантный лук.

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