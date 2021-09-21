Самая актуальная сумка осени 2021: показывает Джей Ло
Ещё один модный выход певицы
Читайте также: С чем сочетать яркие цвета в осеннем сезоне: показывает Эльза ХоскДженнифер Лопес в осеннем сезоне делает ставку на базовые сочетания и светлую палитру. На днях певица была замечена в Нью-Йорке и для неформального выхода звезда выбрала трикотажный жакет, полупрозрачный блестящий топ и темно-синие джинсы.
Также свой образ Джей Ло дополнила солнцезащитными очками в крупной оправе. Но главной "изюминкой" образа стала сумка Fendi Touch из коллекции осень-зима 2021 цвета камелии, дополненная деталями из кожи полоза с принтом под питона. Получился простой, но в то же время — элегантный лук.
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