Модные женские ремни 2021: 5 главных трендов
Узкие женские пояса
Читайте также: 5 модных аксессуаров, без которых не обойтись этой осеньюКазалось бы, что нового? Ведь их носят из года в год. Но стилисты рекомендуют обматывать узкие пояски вокруг талии и небрежно завязывать на пару узлов. Так вы сделаете модный лук более изящным и женственным. Тонкие женские ремни — самый универсальный вариант, ведь они идут практически всем.
Женские ремни с пиджаками
Пиджаки сейчас на пике популярности, а если их дополнить стильными поясами, то получатся по-настоящему эффектные образы в духе стритстайла. Достаточно купить жакет оверсайз мужского кроя и дополнить его белой майкой. Изюминкой станет ремень, который можно завязать вокруг талии узлом.
Контрастные ремни
Читайте также: Те самые серьги, которые украсят любой образУже давно прошли те времена, когда пояс подбирали строго в тон наряду. Сегодня в тренде — контрасты. Такое стилистическое решение позволит сделать монохромный классический образ более "оживленным".
Свитер с ремнем
Объемные свитера можно превратить в романтический наряд. Достаточно воспользоваться ремнем. Такой лук гармонично будет смотреться с ботфортами и короткими ботинками.
Верхняя одежда с ремнями
Если пальто кажется бесформенным, а хочется чего-то классического и элегантного, — это легко сделать с помощью пояса. Стильный ремень оживит пальто или тренч, который вы носите уже несколько сезонов. Если нужно сделать талию тоньше, — выбирайте широкие модели. Если же у вас изящные природные формы, — воспользуйтесь узкой моделью.
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