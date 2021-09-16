Один ремешок может сделать талию стройнее, а скучный наряд - ярким и эффектным. Рассказываем о самых актуальных моделях и как правильно их носить.

Узкие женские пояса

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Узкие женские пояса Pinterest

Узкие женские пояса Pinterest

Женские ремни с пиджаками

Казалось бы, что нового? Ведь их носят из года в год. Но стилисты рекомендуют обматывать узкие пояски вокруг талии и небрежно завязывать на пару узлов. Так вы сделаете модный лук более изящным и женственным. Тонкие женские ремни — самый универсальный вариант, ведь они идут практически всем.

Пиджаки сейчас на пике популярности, а если их дополнить стильными поясами, то получатся по-настоящему эффектные образы в духе стритстайла. Достаточно купить жакет оверсайз мужского кроя и дополнить его белой майкой. Изюминкой станет ремень, который можно завязать вокруг талии узлом.

Женские ремни с пиджаками Pinterest

Женские ремни с пиджаками Pinterest

Контрастные ремни

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Контрастные ремни Pinterest

Контрастные ремни Pinterest

Свитер с ремнем

Уже давно прошли те времена, когда пояс подбирали строго в тон наряду. Сегодня в тренде — контрасты. Такое стилистическое решение позволит сделать монохромный классический образ более "оживленным".

Объемные свитера можно превратить в романтический наряд. Достаточно воспользоваться ремнем. Такой лук гармонично будет смотреться с ботфортами и короткими ботинками.

Свитер с ремнем Pinterest

Свитер с ремнем Pinterest

Верхняя одежда с ремнями

Если пальто кажется бесформенным, а хочется чего-то классического и элегантного, — это легко сделать с помощью пояса. Стильный ремень оживит пальто или тренч, который вы носите уже несколько сезонов. Если нужно сделать талию тоньше, — выбирайте широкие модели. Если же у вас изящные природные формы, — воспользуйтесь узкой моделью.

Верхняя одежда с ремнями Pinterest

Верхняя одежда с ремнями Pinterest

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