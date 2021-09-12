Триумфальный наряд, который выбрала обладательница «Кубка Вольпи» 2021

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Пенелопа Крус Getty

Пенелопа Крус Getty

Один из главных кинофестивалей в мире — Венецианский — подошел к концу, но он обязательно войдет в историю своими картинами и невероятными выходами звезд. Открывала фестиваль лента «Параллельные матери» Педро Альмодовара с любимой музой в главной роли — Пенелопой Крус, которая в тот вечер для премьеры выбрала самый модный костюм осени — твидовый. А сейчас Крус вновь на той же красной дорожке, но уже на церемонии закрытия. Именно Пенелопе досталась главная актерская награда вечера — престижный «Кубок Вольпи» за роль у Альмодовара.

В этот победоносный момент актриса не изменяет любимому бренду. Этот кутюрный образ Chanel, как паутина, сплетен из деликатного серебряного кружева, а по своему фасону напоминает пышные бальные выходы середины 18 века, что в «декорациях» Венеции выглядит особенно атмосферно.

Пенелопа Крус Getty

Пенелопа Крус Getty

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