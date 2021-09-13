Эти джинсы хочется очень долго рассматривать

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Хейли и Джастин Бибер Getty

Сегодня ночью в Нью-Йорке состоялась церемония вручения музыкальных премий MTV VMA 2021. Статуэтку «Главного артиста года» забрал Джастин Бибер, который блистал на дорожке в сопровождении Хейли Бибер. Мы уже рассказывали ранее о том, что главной звездой ковровой дорожки выступила неподражаемая Меган Фокс , которая предстала в самом "голом" платье в истории, но на афтепати премии Хейли Бибер продемонстрировала также весьма эффектный образ, который нельзя оставить без внимания.

После вечеринки Хейли и Джастин попали в объективы папарацци. Модель была в белом укороченном топе и черных джинсах с ядовито-зелеными вставками в виде перьев, на которые невозможно насмотреться.

Хейли и Джастин Бибер Getty

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