Супермодель на премии Fashion Media Awards

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Ирина Шейк Getty

Вчера в Нью-Йорке состоялась ежегодная премия Fashion Media Awards. В ее рамках награждают звезд, которые оказывают наибольшее влияние на индустрию моды. Одной из самых ослепительных на мероприятии была Ирина Шейк, которая совсем недавно предстала в кардинально другом имидже.

На красной дорожке модель блистала в золотой рубашке-"кольчуге", надетой поверх телесного боди в тон с брюками с обратными вырезами на щиколотках. Тотал-лук Burberry Шейк дополнила лаконичными бежевыми босоножками.

Ирина Шейк Getty

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