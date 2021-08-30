Певица превзошла саму себя

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Вчера в Венеции с размахом прошло шоу Dolce&Gabbana Alta Moda. На мероприятии присутствовали многие знаменитости и друзья бренда, среди которых была замечена и роскошная Дженнифер Лопес, которая стала безусловной звездой вечера.

Певица появилась в потрясающем образе. Для торжества она выбрала жаккардовые брюки с цветочным принтом, усыпанный кристаллами кроп-топ и невероятную мантию изумрудного цвета с вышивкой и аппликацией. Ободок в виде короны и массивные украшения сделали образ ещё более фантастическим и эффектным.

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