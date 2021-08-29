Звездная пара продемонстрировала максимальную чувственность и трогательность

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Тина Кунаки и Венсан Кассель снялись в новой рекламной кампании The Kooples. Пара является амбассадорами французской марки с начала 2021 года. На этот раз они представили новую осенне-зимнюю коллекцию бренда, героями которой стали шерстяной костюм в клетку, жакеты мужского кроя, теплые вязаные свитера, куртка с модной бахромой и другие тренды сезона. Супруги в очередной раз показали, что их любовь и трепетное отношение друг к другу с каждым годом становится только сильнее.

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