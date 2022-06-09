Кайли не боится смелых цветовых сочетаний

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Лето — отличная пора для того, чтобы поэкспериментировать с новыми образами. К примеру, почему бы не попробовать красные тени в макияже вместе с розовым маникюром? Смело, стильно и необычно. Такой бьюти-тренд задает американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер. Если правильно подобрать оттенок теней, то можно выигрышно подчеркнуть глубину глаз, что и сделала знаменитость.

Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner

Так, комбинация красного и розового снова на пике популярности. Рекомендуем добавить к теням ещё черные стрелки, чтобы взгляд получился более выразительным. Естественно, такой образ не на каждый день, но для праздничного мероприятия будет в самый раз. Не бойтесь взрывных цветовых сочетаний, ведь бьюти-эксперименты ещё никто не отменял.

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