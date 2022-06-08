Красивая идея для летнего маникюра от супермодели Хайди Клум

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Каждая девушка знает, что красивый маникюр — залог отличного настроения. В летний период бьюти-эксперты рекомендуют отдавать предпочтение ярким оттенкам на ногтям — розовому, желтому, салатовому, оранжевому. Кстати, можно соединить эти цвета в одном варианте, как это сделала культовая немецкая супермодель Хайди Клум, которую редко можно увидеть в плохом расположении духа.

Хайди Клум instagram.com/heidiklum

Знаменитость выбрала радужный френч, при виде которого невозможно не улыбнуться. Подобный нейл-арт — лучшее решение для лета. Можно поэкспериментировать с другими оттенками, которые будут выглядеть не менее эффектно и солнечно. Главное, чтобы вы наполнялись энергией и радовались при виде своих ногтей, ведь сейчас это необходимо каждой из нас.

Маникюр Хайди Клум instagram.com/heidiklum

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