Самые модные стрижки лета 2022
Читайте также: Ускорить рост волос: 5 лучших методов в домашних условияхЛетний сезон — самое подходящее время для экспериментов со внешностью, поэтому предлагаем окунуться в мир нового имиджа и стиля, выбрав самую модную стрижку на лето 2022 года.
Укороченный боб
Укороченный боб — это стиль и комфорт в одном исполнении. Такая длина будет прекрасно смотреться и на волнистых, и на прямых волосах. К тому же, эта стрижка не требует особой укладки. Также в жаркие летние дни можно забыть о необходимости постоянно убирать волосы, ведь такая длина не будет доставлять вам проблем.
Стрижка с челкой-шторкой
Давно мечтали о челке, но не решались? Кажется, пришло время. Предлагаем обратить внимание на самый универсальный вариант — челку-шторку. Такой вид подойдет для разной структуры волос, даже если они у вас очень тонкие и ломкие.
Каскадная стрижка
Каскад — самый простой способ освежить образ, не внося в него больших изменений. Плюс каскада в том, что такая стрижка подчеркивает любой тип внешности. Взгляните на красотку Беллу Хадид — она уж точно знает толк в трендах.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Как осветлить волосы без вреда в домашних условиях?
- Трихолог рассказала, как ухаживать за волосами в военное время