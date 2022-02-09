Как выглядит самая модная прическа весны 2022
Эта стильная укладка пользуется особой популярностью у модных девушек
Читайте также: Чтобы быть самой красивой: ТОП-10 укладок для Дня святого ВалентинаВот уже несколько сезонов подряд низкий пучок не выходит из моды. И грядущая весна не стала исключением. Причины популярности очевидны: причёску легко сделать дома и она подходит абсолютно всем девушкам.
С ней можно проходить весь день и не беспокоиться, что волосы будут выглядеть неухоженными. Также пучок подходит к любому образу и наряду. Всё зависит от аксессуаров, которые вы подберёте.
Низкий пучок — простой способ выглядеть очень стильно. Это отличный вариант как для офиса, так и для свидания. К тому же, чтобы повторить модную прическу, вам вовсе не обязательно быть профессиональным стилистом: достаточно обзавестись резинкой, парой шпилек/невидимок и фиксирующим спреем. Собрали для вас несколько модных идей для вдохновения в нашей подборке.
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