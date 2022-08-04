Стильная укладка для ленивых на каждый день: показывает Эльза Хоск
Простая укладка для тех, у кого нет времени на долгие сборы
Читайте также: 5 правил мытья головы, которые нельзя нарушатьНе всегда по утрам есть желание и время долго стоять перед зеркалом, делая яркий макияж и сложную укладку. Для таких случаев есть простые и стильные варианты причесок, которые сэкономят время, но при этом позволят вам выглядеть стильно и ухоженно. Шведская супермодель Эльза Хоск снялась в новой рекламной кампании сумок Coach, а заодно вдохновила поклонников на ленивые укладки.
Сегодня косички и милые резинки в стиле 90-х больше не смотрятся по-детски и слишком наивно. Более того, они стали настоящим трендом этого сезона. Их спокойно можно носить сейчас в повседневной жизни, сочетая практически с любым образом. К тому же, эта игривая прическа сделает из вас настоящую яркую модницу, которая не боится бьюти-экспериментов и любит подчеркнуть свою харизму.
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