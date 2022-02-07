3 бьюти-приема в макияже, которые визуально подтягивают лицо
Как добиться заметного лифтинг-эффекта с помощью простого макияжа?
Направляйте все линии вверх
Читайте также: ТОП-3 ошибки в макияже, которые делают взгляд уставшимДля того, чтобы сделать лицо более подтянутым, нужно использовать легкий контуринг. В этом вам поможет бронзер или скульптор на тон темнее натурального оттенка кожи. Рисуйте восходящие линии от скул, бровей, внешних уголков глаз и рта. Советуем отказаться от яркого макияжа с чрезмерным сиянием хайлайтера, чтобы лицо выглядело отдохнувшим и свежим.
Используйте персиковые румяна
Румяна помогут визуально скорректировать овал лица. Отдавайте предпочтение розоватым и персиковым румянам и наносите их чуть выше щек по линии скул и немного на виски.
Используйте легкую основу с эффектом сияния
Для лифтинг-макияжа стоит выбирать легкие тональные основы с увлажняющими компонентами в составе. Акцентируем на том, что плотное и матовое покрытие имеет свойство скатываться, и тогда все дефекты кожи и морщины станут слишком заметными. Также не забудьте перед нанесением тона подготовить кожу к мейку, хорошо увлажнив и сделав лифтинг-массаж роллером.
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