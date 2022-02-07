Как добиться заметного лифтинг-эффекта с помощью простого макияжа?

Направляйте все линии вверх

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Используйте персиковые румяна

Для того, чтобы сделать лицо более подтянутым, нужно использовать легкий контуринг. В этом вам поможет бронзер или скульптор на тон темнее натурального оттенка кожи. Рисуйте восходящие линии от скул, бровей, внешних уголков глаз и рта. Советуем отказаться от яркого макияжа с чрезмерным сиянием хайлайтера, чтобы лицо выглядело отдохнувшим и свежим.

Используйте персиковые румяна freepik.com

Румяна помогут визуально скорректировать овал лица. Отдавайте предпочтение розоватым и персиковым румянам и наносите их чуть выше щек по линии скул и немного на виски.

Используйте легкую основу с эффектом сияния

Используйте легкую основу с эффектом сияния freepik.com

Для лифтинг-макияжа стоит выбирать легкие тональные основы с увлажняющими компонентами в составе. Акцентируем на том, что плотное и матовое покрытие имеет свойство скатываться, и тогда все дефекты кожи и морщины станут слишком заметными. Также не забудьте перед нанесением тона подготовить кожу к мейку, хорошо увлажнив и сделав лифтинг-массаж роллером.

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