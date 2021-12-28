Лучший вариант для тех, кто ещё не определился с праздничным макияжем

Читайте также: Как сделать новогоднюю укладку за 5 минут: показывает Виктория Бекхэм

До Нового года осталось несколько дней, и если вы ещё до сих пор не выбрали праздничный макияж для вечеринки, — советуем вдохновиться примером от Джессики Альбы. Актриса поделилась снимком праздничного образа в стиле 90-х с дымчатыми smoky eyes и подробно рассказала, как повторить макияж, чтобы вы не остались без внимания.

Глаза

«Для драматического макияжа глаз — увлажните кожу: заранее нанесите патчи под глаза, а затем приступайте к делу. Не бойтесь использовать тени разных оттенков, это позволит создать эффектный градиент. Прокрасьте темным карандашом водную линию, чтобы придать взгляду глубины», — рассказывает актриса.

Лицо

Выровняйте тон лица с помощью CС-крема по всему лицу. Используйте более темный оттенок средства для контуринга, а затем придайте лицу сияния с помощью пудры. И не забудьте про румяна.

Губы

«Мне нравится использовать бальзам Magic Beauty Balm @honest_beauty, а также карандаш для губ и блеск для сияния», — отметила Джессика.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: