Как сделать новогоднюю укладку за 5 минут: показывает Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм нашла вариант прически, которая подходит всем
Читайте также: Самая модная стрижка: Ева Лонгория кардинально сменила прическуСегодня, 17 декабря, Виктория Бекхэм поделилась со своими подписчиками в Инстаграм вариантом быстрой и стильной праздничной укладки. Простым лайфхакам ее научил стилист Люк Хершесон, который в очередной раз помог ей создать элегантную прическу. Если вы до сих пор не определились с новогодней прической, — идея от Виктории точно для вас.
Чтобы создать такие мягкие объемные волны как у Бекхэм, достаточно просто накрутить концы прядей на круглую щётку или плойку. Для дополнительного объема стилист советует нанести на волосы фиксирующий спрей и быстро растереть локоны ладонями.
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