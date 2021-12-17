Виктория Бекхэм нашла вариант прически, которая подходит всем

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Сегодня, 17 декабря, Виктория Бекхэм поделилась со своими подписчиками в Инстаграм вариантом быстрой и стильной праздничной укладки. Простым лайфхакам ее научил стилист Люк Хершесон, который в очередной раз помог ей создать элегантную прическу. Если вы до сих пор не определились с новогодней прической, — идея от Виктории точно для вас.

Виктория Бекхэм instagram.com/victoriabeckham

Чтобы создать такие мягкие объемные волны как у Бекхэм, достаточно просто накрутить концы прядей на круглую щётку или плойку. Для дополнительного объема стилист советует нанести на волосы фиксирующий спрей и быстро растереть локоны ладонями.

Виктория Бекхэм instagram.com/victoriabeckham

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