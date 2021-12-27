Если вы решили отрастить ресницы, сделать их длиннее и гуще, подходить к проблеме нужно комплексно

Всегда очищайте ресницы

Очень важно очищать ресницы от туши и других бьюти-средств. Кроме того, важно смывать косметику с глаз деликатно и не тереть изо всех сил ресницы, потому что это приводит к повреждениям. Просто приложите хорошо смоченный ватный диск к векам, и смывайте мэйк-ап плавными движениями вниз.

Расчесывайте ресницы

Ресницы, как и волосы на голове, нужно регулярно расчесывать. Лучше всего для этого подойдет специальная закругленная щеточка. При расчесывании можете также опускать щеточку в масло для роста ресниц — эффект от этого очень похож на ламинирование, хоть и не долговременное.

Масло для роста ресниц freepik.com

Используйте масла

Лучшие средства для роста ресниц — всевозможные масла. Отлично подойдет репейное, абрикосовой косточки и касторовое. Любое из них можно купить в ближайшей аптеке по дешевой цене. Каждый день перед сном наносите ватной палочкой масло на ресницы по линии роста волос — это отлично их питает и ускоряет рост. Главное, перед нанесением проверьте масло на предмет аллергии.

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