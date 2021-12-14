Рассказываем, какие дни второго месяца зимы наиболее благоприятны для похода в парикмахерскую, а когда со стрижкой стоит подождать

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ее легко укладывать

подходит и для тонких, и для густых волос

добавляет объема

отвлекает внимание от недостатков лица

Январь — не только период самых продолжительных выходных, но и лучшее время для смены образа, чтобы новый год выдался успешным. Советуем обратить внимание на самую модную стрижку сезона — шегги. Она очень похожа на каскад, только тут пряди укорачивают в произвольном порядке. К тому же, у такой стрижки много плюсов:

Шегги - самая модная стрижка сезона pixabay.com

Шегги - самая модная стрижка сезона pixabay.com

Шегги - самая модная стрижка сезона pixabay.com

Только не забудьте свериться с лунным календарем стрижек на январь 2022 года. Он составлен с учетом лунных фаз и поможет определиться с наиболее благоприятной датой для похода в салон.

Самые благоприятные дни для стрижки волос в январе 2022 года — 1, 13, 15, 21, 28, 29, 30

В целом это хорошие даты для стрижки — 3, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 24, 25

Нейтральные дни для стрижек в январе — 5, 19, 20, 22, 23, 27, 31

Самые неблагоприятные дни для посещения парикмахерской — 2

Не самые удачные числа, чтобы стричь волосы — 4, 7, 8, 9, 17, 26

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