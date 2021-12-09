Определяемся с выбором праздничной прически заранее

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Хвост

В праздничном образе милых дам имеет значение все — от наряда и аксессуаров до макияжа, маникюра и прически. И в особенности это касается новогоднего торжества и такой долгожданной подготовке к нему. Трендом на новогодние прически считается универсальность, легкость и небрежность. Даже самая простая в исполнении укладка может выглядеть изысканно и роскошно. Подобрали для вас 5 стильных вариантов, которые помогут завершить любой праздничный образ.

Низкий хвост depositphotos.com

Низкий хвост с аксессуарами depositphotos.com

Если вы планируете встречать Новый год в строгом образе — костюме или же комбинезоне, то наиболее подходящий и универсальный вариант прически можно придумать с хвостом на голове. Чтобы добавить яркого акцента, украсьте его аксессуарами: заколкой со стразами, крупными жемчужинами или же оберните начало прядью своих собственных волос.

Широкие косы

Широкие косы depositphotos.com

Широкую косу можно начать плести с области у виска и плавно заводить ее на затылок. Такая прическа на Новый год 2022 поможет создать модную в этом сезоне асимметричную укладку. Косы лучше всего подойдут для романтичного новогоднего образа.

Небрежные локоны

Роузи Хантингтон-Уайтли Getty Images

Хейли Бибер Getty Images

Прическа «пляжные волны» эффектно смотрится на волосах любой длины, любого цвета и с любой формой лица. Неслучайно именно этот вид укладки так любят голливудские знаменитости. Для создания этой укладки нужно воспользоваться лишь утюжком. Самое главное — соблюдать правила термозащиты волос. Тогда завивка, созданная утюжком, будет выглядеть свежо и естественно, а волосы останутся здоровыми.

Пучок

Небрежный пучок depositphotos.com

Высокий пучок depositphotos.com

Пучок — не только самая трендовая прическа сезона, но ещё и самая практичная. Но для начала важно определиться с концепцией праздничного наряда: для более расслабленного варианта пучка понадобится фиксирующий спрей, а сделать волосы гладкими или даже влажными можно будет с помощью геля. При желании можно немного завить волосы на плойку большого диаметра.

Стильная стрижка

Гарсон Getty Images

Пикси Getty Images

Создать актуальный образ можно не только с помощью красивой прически. А почему бы не встретить Новый год с новой стрижкой, тем самым освежив образ в целом? Придайте форму коротким волосам, сделав стильную, креативную стрижку: гарсон или пикси — лучшее решение.

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