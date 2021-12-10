Каждый аромат из нашей подборки — настоящий маст-хэв для зимнего сезона

Miss Dior от Christian Dior

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Именно он будет ассоциироваться с зимними каникулами, отдыхом и развлечениями, настраивая на праздники и поднимая настроение. Верхняя нота — мандарин. При этом композиция прекрасно дополняется чувственной болгарской и турецкой розой. Эти нотки являются самим сердцем известного аромата. Базовые ноты – амбра, пачули и ваниль.

Miss Dior от Christian Dior dior.com

Black Opium от Yves Saint Laurent

Теплый аромат на зиму обладает легкими нотками кофе, которые согревают и бодрят. Легкая композиция дополняется ванилью, жасмином, пачули, розовым перцем и флердоранжем. Иногда девушки относятся к парфюму скептически, вдохнув его впервые. Но почти сразу он становится настолько близким, что располагает к тому, чтобы быть собой.

Black Opium от Yves Saint Laurent, фото: yslbeauty.com. yves-rocher.ua

Mon Rouge от Yves Rocher

Аромат, придающий силу благодаря пачули, свежести нероли и чувственности ириса. Mon Rouge — это парфюм для женщин, которые движутся по жизни, излучая энергию, которая захватывает и привлекает.

Mon Rouge от Yves Rocher yves-rocher.ua

Bamboo от Gucci

Bamboo — ода женской воли и решимости. Известно, что бамбук растет при любой погоде и не боится экстремальных условий. Так же и женщины, для которых нет ничего невозможного, изящно и упорно могут преодолеть любые препятствия.

Bamboo от Gucci gucci.com

Iris Nobile Sublim e от Acqua di Parma

Аромат благородного ириса так и притягивает, согревая и напоминая о теплом лете. Это один из самых популярных парфюмов на сегодняшний день, который станет особенным и желанным подарком на зимние праздники для любой девушки.

Iris Nobile Sublim e от Acqua di Parma, фото: acquadiparma.com

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