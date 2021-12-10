ТОП-5 лучших ароматов зимы 2022
Miss Dior от Christian Dior
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Black Opium от Yves Saint Laurent
Теплый аромат на зиму обладает легкими нотками кофе, которые согревают и бодрят. Легкая композиция дополняется ванилью, жасмином, пачули, розовым перцем и флердоранжем. Иногда девушки относятся к парфюму скептически, вдохнув его впервые. Но почти сразу он становится настолько близким, что располагает к тому, чтобы быть собой.
Mon Rouge от Yves Rocher
Аромат, придающий силу благодаря пачули, свежести нероли и чувственности ириса. Mon Rouge — это парфюм для женщин, которые движутся по жизни, излучая энергию, которая захватывает и привлекает.
Bamboo от Gucci
Bamboo — ода женской воли и решимости. Известно, что бамбук растет при любой погоде и не боится экстремальных условий. Так же и женщины, для которых нет ничего невозможного, изящно и упорно могут преодолеть любые препятствия.
Iris Nobile Sublim e от Acqua di Parma
Аромат благородного ириса так и притягивает, согревая и напоминая о теплом лете. Это один из самых популярных парфюмов на сегодняшний день, который станет особенным и желанным подарком на зимние праздники для любой девушки.
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