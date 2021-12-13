Квадрат — самая модная форма ногтей в этом сезоне

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К стилю нулевых многие относятся по-разному, но стоит признать — все-таки он вернулся. Чего только стоит громкое возвращение брюк с низкой посадкой, которые когда-то очень любила носить Бритни Спирс. Ещё один тренд, который к нам вернулся из начала 21 века — квадратная форма ногтей. Она даже «подвинула» с Олимпа миндаль, который был самым актуальным на протяжении многих лет.

Модный маникюр на квадратные ногти freepik.com

Любителям минимализма подойдет однотонное покрытие в самых модных оттенках этого сезона — голубом, золотом и зеленом. Для встречи Нового года отлично подойдет френч с глиттером — серебряным или даже синим — главным цветом наступающего года водяного тигра.

Модный маникюр на квадратные ногти freepik.com

Тем, кто не боится экспериментов, рекомендуем присмотреться к дизайнам с яркими рисунками — такой маникюр обеспечит приметный акцент даже в самом простом образе. А чтобы было легче решиться на квадратный маникюр, мы собрали для вас 10 самых разнообразных вариантов дизайна.

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