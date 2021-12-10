Рассказываем, что делать, если ноготь сломался в самый неподходящий момент

Используйте чайный пакетик

Этот способ самый универсальный, поскольку чай найдется на любой кухне. От чайного пакетика нужно отрезать кусочек ткани — такого размера, чтобы полностью прикрыть трещину. После — приклейте его, а затем пропитайте клеем саму ткань. Подождите, пока все высохнет, и сравняйте поверхность.

Нанесите пудру

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Этот лайфхак хорош и эффективен тем, что позволяет закрепить трещину на свободном крае сразу с двух сторон, а не только сверху. Вам понадобится рассыпчатая пудра и клей. Намажьте трещину клеем, а потом окуните палец в пудру, подождав, пока клей высохнет. Затем смахните остатки пудры и отшлифуйте сломанный ноготь пилочкой.

Сломанный ноготь freepik.com

Используйте скотч

Этот способ — не долговременное решение проблемы, но он поможет справиться с маленькой трещиной на краю ногтевой пластины. Возьмите обычный канцелярский скотч и отрежьте кусочек ленты так, чтобы он был чуть больше самой трещины. Наклейте скотч на место повреждения, затем отрежьте излишки по краю ногтя. После этого можно покрыть ноготь прозрачным лаком, чтобы такая «операция» по спасению прослужила вам гораздо дольше.

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