Ivona делится главными преимуществами и недостатками популярного покрытия

Гель-лак на рынке появился относительно недавно, но буквально в первые же годы у него появилась масса поклонниц. Все дело заключается в уникальном сочетании нерастворимого геля (который раньше использовали для наращивания ногтей) и обычного лака. Разбираемся в основных преимуществах и недостатках модного покрытия.

Преимущества гель-лака

гель-лак не теряет глянцевый блеск не стирается на кончиках на 3-4 день, как обычный лак

гель-лак держится от двух до четырех недель — это та особенность, за которую его ценят и любят

в составе гель-лака нет вредных компонентов, например, формальдегида, который часто встречается в обычных лаках для ногтей

гель-лак защищает ногтевую пластину от внешнего механического воздействия, способствуя тем самым ее укреплению

такое покрытие позволяет экспериментировать даже с объемным дизайном, прикреплять стразы, создавать эффектный маникюр, который непросто повторить с помощью обычных лаков

гель-лак не имеет резкого запаха, свойственного обычным лакам

Нанесение гель-лака freepik.com

Недостатки гель-лака

дело в том, что гель лак не может высохнуть на воздухе. Для его полимеризации требуется ультрафиолетовая или led-лампа, под воздействием световых волн которой полимеры гель-лака выстраиваются в прочную сетку и затвердевают

гель-лак может вызывать ощущение жжения при сушке в лампе. Это связано с химической реакцией, которая происходит под воздействием ультрафиолетового излучения. Она может быть более или менее выраженной, и зависит не только от характеристик продукта, но и от индивидуальных болевых ощущений. Если стало горячо – на секунду вытащите руку из лампы и затем поместите снова, чтобы слегка замедлить процесс полимеризации

для нанесения гель-лака требуется шлифовать ногтевую пластину, из-за чего она раз за разом становится тоньше, что может привести к ее ломкости и расслоению

снятие гель-лака может быть не только долгим и сложным, но и опасным для ногтей, так как потребуются ватные диски, фольга и пушер. Но повреждает ногти не сам гель-лак, а неосторожное обращение с инструментами

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