Как красить седые волосы, чтобы выглядеть стильно?

Модное окрашивание для седых волос в 2022 году Getty Images

Балаяж

Читайте также: Секрет безупречной укладки от француженок: как придать волосам объем с помощью фена

В этом сезоне особой популярностью пользуется пепельный балаяж. При таком окрашивании отдельные пряди тонируются в серебристо-серый цвет, и его легче всего выполнить на седых волосах. Переход цвета может быть как плавным, так и резким. Такая техника способна придать локонам блеск и пышность.

Балаяж на седые волосы freepik.com

Шатуш

Техника для окрашивания волос «шатуш» отличается от балаяжа тем, что мастер выполняет начес пряди перед тем, как нанести на нее осветляющий порошок. Это позволяет создать плавный переход и скрыть седые волосы.

Шатуш на седые волосы freepik.com

Мелирование

Мелирование — один из самых безопасных способов избавиться от седины, если серые волоски пока немногочисленные. Мелирование помогает замаскировать седину, а также продлить срок окрашивания, ведь при отрастании седина не бросается в глаза. Она сливается с осветленными искусственным путем волосинками.

Мелирование на седые волосы freepik.com

Аиртач

Аиртач лучше всего позволяет скрыть седину на волосах, поскольку дает возможность мастеру работать со всеми слоями волос.

Аиртач на седые волосы freepik.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona: