Модное окрашивание для седых волос в 2022 году
Балаяж
Читайте также: Секрет безупречной укладки от француженок: как придать волосам объем с помощью фенаВ этом сезоне особой популярностью пользуется пепельный балаяж. При таком окрашивании отдельные пряди тонируются в серебристо-серый цвет, и его легче всего выполнить на седых волосах. Переход цвета может быть как плавным, так и резким. Такая техника способна придать локонам блеск и пышность.
Шатуш
Техника для окрашивания волос «шатуш» отличается от балаяжа тем, что мастер выполняет начес пряди перед тем, как нанести на нее осветляющий порошок. Это позволяет создать плавный переход и скрыть седые волосы.
Мелирование
Мелирование — один из самых безопасных способов избавиться от седины, если серые волоски пока немногочисленные. Мелирование помогает замаскировать седину, а также продлить срок окрашивания, ведь при отрастании седина не бросается в глаза. Она сливается с осветленными искусственным путем волосинками.
Аиртач
Аиртач лучше всего позволяет скрыть седину на волосах, поскольку дает возможность мастеру работать со всеми слоями волос.
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