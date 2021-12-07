Некоторые факторы, которые считаются причиной образования ранних морщин — мифы!

Миф №1: Жирная кожа стареет медленнее

Каждая из нас хоть раз утешала себя этим «фактом», когда рассматривала очередной прыщик и замазывала расширенные поры тональным кремом. Но дело в том, что волокна эластина и коллагена никак не зависят от активности сальных желез. Так что не успокаиваем себя и всячески защищаем кожу от старения.

Миф №2: Кожа привыкает к крему, и он перестает работать

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Гипотеза о том, что кожа привыкает к ингредиентам крема не имеет под собой ни единого доказательства. Зато есть убедительные аргументы, что каждый человек индивидуален и требует особого ухода за кожей. И если вам посчастливилось найти «свой» крем и эффект после использования весьма заметен, — не стоит отказываться от него в пользу какой-либо нашумевшей новинки.

Мифы о морщинах freepik.com

Миф №3: Чем меньше улыбок — тем меньше морщин

Это не только касается улыбок. Любая мимика в целом приводит к образованию складочек. Так что если вы будете ходить с угрюмым выражением лица и нахмуренным лбом — старости все равно не избежать.

Миф №4: Чем раньше начнете использовать антивозрастные средства — тем лучше

Очередной миф, ведь сыворотка, крем или другие средства должны удовлетворять текущие потребности кожи. Это можно сравнить с тем фактом, что все проблемы должны решаться постепенно. Поэтому антивозрастные средства, которые вы будете использовать несвоевременно, никакого эффекта не принесут.

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