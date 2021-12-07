Избавиться от отеков можно быстро и в домашних условиях

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Причины отеков под глазами

Самые популярные - алкоголь и соль. Давно известный факт: если переесть на ночь чего-то слишком соленого или выпить несколько бокальчиков вина — припухлостей не миновать.

Гаджеты также влияют на внешний вид: когда мы смотрим в ноутбук, смартфон или телевизор, нагрузка на глаза чрезмерно увеличивается. Помимо этого, синий цвет является причиной ухудшения состояния кожи в целом, провоцируя преждевременное старение.

Ещё одна причина отеков под глазами у женщин — слишком много косметики. Использование в больших количествах масок, ночных средств, увлажняющих и питательных кремов приводит к «застою» жидкости в области век.

Часто утренний внешний вид может испортить настроение на весь день. Всему виной — «заплывшие» веки и мешки. Рассказываем о самых распространенных причинах возникновения отеков под глазами, и как с ними справиться всего за 10-15 минут.

Причины отеков под глазами freepik.com

Как быстро убрать отеки под глазами

Заварите чай

После того, как выпьете напиток, не спешите выбрасывать чайные пакетики: достаньте их и остудите. Положите под глаза и подержите 30-40 секунд — этого вполне хватит, чтобы убрать ненавистный отек.

Чайные пакетики под глаза снимают отек freepik.com

Используйте патчи

Естественно, воспользоваться уже готовым бьюти-средством — логичное и быстрое решение, но патчи очень просто можно сделать и в домашних условиях. Вам понадобится один огурец и ватные диски. Натрите овощ на терке, а затем через сито процедите огуречный сок — именно он вам и нужен. Ватные диски снова надо вырезать в виде патчей и опустить в подготовленную жидкость. Подождите немного, пока они пропитаются, и используйте с удовольствием.

Протрите веки кубиками льда

Но не прибегайте к этому методу слишком часто: от холода может возникнуть спазм, потом расширение сосудов – в результате отек усугубится. Можно заморозить не просто воду, а отвар ромашки или укропа. Более щадящий метод – умывание холодной водой несколько раз подряд.

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