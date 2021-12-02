Делимся простыми рецептами красоты

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Мешки и круги под глазами — основные симптомы усталости, которые моментально отображаются на коже. За счет этого цвет лица становится тусклым и бледным. В таких случаях на помощь приходят тканевые маски и патчи. Их нужно хранить в холодильнике для усиления эффекта. Если срочно нужно придать взгляду свежесть, используйте капли для глаз.

Патчи для глаз depositphotos.com

Если вы мало спали, откажитесь от плотных матовых тональных основ. Замаскировать недосып поможет консилер со светоотражающим эффектом и розоватым оттенком. Наносите его вбивающими движениями на зону вокруг глаз.

Также вам понадобится база под макияж со светоотражающими частицами. Благодаря ей кожа приобретет здоровое сияние. И не забывайте пользоваться хайлайтером. Его нужно наносить на выступающую часть скул, внутренний уголок глаза, область под бровью и на галочку над верхней губой.

Хайлайтер для лица depositphotos.com

Для макияжа глаз лучше всего использовать тени бежевых, персиковых и розовых оттенков с легким шиммером. Чтобы зрительно распахнуть взгляд, прокрасьте межресничный контур черным или коричневым карандашом, а на слизистую нижнего века нанесите светлый оттенок. И не забудьте про тушь.

Ещё одно идеальное средство, которое поможет сделать лицо свежим и отдохнувшим — румяна. Розовые или персиковые — лучший вариант. Наносите их на скуловую кость, яблочки щек и немного на подбородок и нос.

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