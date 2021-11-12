Осенний маникюр по гороскопу: какой дизайн и цвет выбрать по знаку зодиака
Овен
Этому знаку подойдет классический дизайн в сезонной цветовой гамме. А чтобы сделать его более актуальным, попробуйте миксовать зеленые и охристые тона в маникюре омбре.
Телец
Представителям «земного» знака понравится нейтральная цветовая гамма — в бежевых или пастельных тонах. Попробуйте сочетание розового и голубого, которое будет уместно в любой ситуации и с любым стилем одежды.
Близнецы
Читайте также: Всегда в тренде: самые модные знаки зодиакаОдин из главных оттенков сезона — золотистый металлик, который смотрится очень эффектно. Близнецам, которым нравится находиться в центре внимания, осенью предстоит посещать публичные выступления и дружеские вечеринки.
Рак
На сентиментального Рака окажет сильное влияние Венера, которая только усилит желание проводить как можно больше времени со второй половинкой. Лучшим нейл-дизайном, дополняющим романтические образы для страстных свиданий, станет маникюр с сердечками.
Лев
Никаких неоновых покрытий или «желейных» ногтей: Львы оценят по достоинству изысканное сочетание золотого и фиолетового цветов.
Дева
Осенняя непогода способна внести капельку хаоса в четко организованную жизнь Дев. В такой ситуации требуется самый настоящий антидепрессант. «Цветочный» маникюр — то, что нужно!
Весы
Не упустите из виду геометрию. Комбинация разных оттенков и прямых линий подарит вам классную идею для маникюра, которому нашлось бы место на главных fashion-показах сезона.
Скорпион
Читайте также: Самые добрые знаки зодиака — кто они?Металлик, фольга или хромированный маникюр: Скорпион не станет следовать трендам прошлых сезонов, но и остановить свой выбор на чем-то одном ему будет крайне сложно. Так зачем же отказывать себе в удовольствии? Выберите дизайн, который будет сочетать в себе несколько тенденций.
Стрелец
Осень — время, которое темпераментные Стрельцы захотят потратить на восстановление энергетического баланса. Для них лучше всего подойдет нейтральный маникюр бежевого цвета с полупрозрачным глиттером.
Козерог
Идеальный маникюр в этом сезоне для Козерогов — нейл-дизайн с текстурой, повторяющей узор любимого джемпера.
Водолей
Водолей — знак неиссякаемой энергии и оптимизма. Осень — это отличный повод сделать френч с контрастными кончиками ногтей.
Рыбы
Чтобы спастись от серых будней и поднять себе настроение, призовите на помощь креативный маникюр в абстрактном стиле — «мраморный» или выполненный в технике мазков и штрихов.
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