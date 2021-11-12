Разные виды осеннего дизайна ногтей, которые идеально подойдут вашему знаку

Осенний маникюр по гороскопу: какой дизайн и цвет выбрать по знаку зодиака Pinterest

Овен

Этому знаку подойдет классический дизайн в сезонной цветовой гамме. А чтобы сделать его более актуальным, попробуйте миксовать зеленые и охристые тона в маникюре омбре.

Зеленый маникюр Pinterest

Телец

Представителям «земного» знака понравится нейтральная цветовая гамма — в бежевых или пастельных тонах. Попробуйте сочетание розового и голубого, которое будет уместно в любой ситуации и с любым стилем одежды.

Розово-голубой маникюр Pinterest

Близнецы

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Один из главных оттенков сезона — золотистый металлик, который смотрится очень эффектно. Близнецам, которым нравится находиться в центре внимания, осенью предстоит посещать публичные выступления и дружеские вечеринки.

Золотой маникюр Pinterest

Рак

На сентиментального Рака окажет сильное влияние Венера, которая только усилит желание проводить как можно больше времени со второй половинкой. Лучшим нейл-дизайном, дополняющим романтические образы для страстных свиданий, станет маникюр с сердечками.

Маникюр с сердечками Pinterest

Лев

Никаких неоновых покрытий или «желейных» ногтей: Львы оценят по достоинству изысканное сочетание золотого и фиолетового цветов.

Фиолетовый маникюр Pinterest

Дева

Осенняя непогода способна внести капельку хаоса в четко организованную жизнь Дев. В такой ситуации требуется самый настоящий антидепрессант. «Цветочный» маникюр — то, что нужно!

Маникюр с цветами Pinterest

Весы

Не упустите из виду геометрию. Комбинация разных оттенков и прямых линий подарит вам классную идею для маникюра, которому нашлось бы место на главных fashion-показах сезона.

Абстрактный маникюр Pinterest

Скорпион

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Металлик, фольга или хромированный маникюр: Скорпион не станет следовать трендам прошлых сезонов, но и остановить свой выбор на чем-то одном ему будет крайне сложно. Так зачем же отказывать себе в удовольствии? Выберите дизайн, который будет сочетать в себе несколько тенденций.

Хромированный маникюр Pinterest

Стрелец

Осень — время, которое темпераментные Стрельцы захотят потратить на восстановление энергетического баланса. Для них лучше всего подойдет нейтральный маникюр бежевого цвета с полупрозрачным глиттером.

Бежевый маникюр с глиттером Pinterest

Козерог

Идеальный маникюр в этом сезоне для Козерогов — нейл-дизайн с текстурой, повторяющей узор любимого джемпера.

Вязка на ногтях Pinterest

Водолей

Водолей — знак неиссякаемой энергии и оптимизма. Осень — это отличный повод сделать френч с контрастными кончиками ногтей.

Цветной френч Pinterest

Рыбы

Чтобы спастись от серых будней и поднять себе настроение, призовите на помощь креативный маникюр в абстрактном стиле — «мраморный» или выполненный в технике мазков и штрихов.

Мраморный маникюр Pinterest

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