Всегда выслушают, поддержат и помогут

Близнецы

Близнецы очень заботливые люди. Они сразу видят, если с вашим настроением что-то не так. Они готовы прийти на помощь, отложив свои планы. Правда, это довольной хитрый знак, и если он не навязывает своего мнения изначально, то скоро начнет учить вас тому, что «у тебя должно быть свое мнение, и сейчас я тебе его расскажу». Близнецов, к тому же, нужно благодарить и признавать их старания.

Водолей

Водолеи известны тем, что друзья для них порой намного важнее и ближе родственников и семьи. Оттого они попадают в список добрых людей, которые могут совершить любые поступки в любое время дня и ночи для тех, кто ему близок. Ценой здоровья и собственного времени, Водолей будет помогать друзьям, которые искренны с ним. А вот лжецов распознает за версту.

Дева

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Лев

Под панцирем требовательного и точного до деталей человека скрывает глубоко понимающая и сопереживающая душа. Опыт и житейская мудрость Девы позволяет ей понять намного больше, чем вы можете себе представить. Иметь такого друга — большая удача, он пойдет с вами через огонь и воду, докажет свою верность в беде и разделит любые радости.

Несмотря на репутацию Льва, как эгоиста, требующего внимания и комплиментов, это очень чуткие и добрые люди. Их всесторонне развитый интеллект делает представителей данного знака занятными собеседниками, но вы и не заметите, как начнете выкладывать ему свои душевные муки, а он будет понимать их, поддерживать добрым словом, а также выражением готовности выручить вас в любое время дня и ночи.

Рыбы

Добрее Рыб никого не найти, а все благодаря уникальной и сильнейшей способности этого знака переживать чувства собеседника. Более того, Рыбы забирают часть негатива себе, а также хранят любые секреты. Они любят, когда им доверяют, и готовы на многое, чтобы доказать, что заслуживают этого. Данный знак может наладить контакт с любым человеком, потому что может его «прочувствовать».

Телец

Добрые и мягкие Тельцы могут утратить эти теплые качества еще в молодости, столкнувшись с людьми, предавшими их. Но если вам удастся подружиться с этим знаком, то лучшего друга и не пожелать. Он охотно выслушает, похлопает по плечу, обнимет и скажет, что все наладится, подкрепив это словами о том, что вы всегда можете рассчитывать на него. Он всегда поможет советом и рекомендацией, заручившись за тех, к кому вас направил.

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