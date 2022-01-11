Эти 5 знаков зодиака всегда на стиле в любой ситуации

Лев

Он или она готовы потратиться, чтобы хорошо выглядеть. Они всегда следят за модными брендами и иногда готовы предпочесть удобству модные тренды. Львы любят изысканные ткани, необычные детали и всегда подбирают свой образ так, чтобы он соответствовал их настроению. Одежда и мейкап для Львов — самый простой и приятный способ самовыражения. И да — они просто обожают комплименты!

Водолей

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Телец

Водолеи обладают невероятным чувством стиля. Это касается не только одежды, но и их собственной комнаты: там всегда красиво, уютно и невероятно стильно! В таком убежище всегда хочется задержаться подольше. Этот знак склонен покупать действительно качественную одежду и обувь, ведь комфорт и удобство никогда не выйдут из моды. Они на дух не переносят безвкусицу и предпочитают простые и долговечные вещи. Если Водолеи задают тренды, то мало обращают на них внимание — такова уж их натура.

У этого знака всегда есть парочка фишек, которые ты не встретишь в look'ах других людей. Стоит Тельцу войти в комнату, как все сразу обращают на него внимание. Они могут надеть все что угодно и выглядеть при этом шикарно. Телец всегда найдет крутую вещичку в обычном масс-маркете и превратит ее в стильный аксессуар. Тельцы не гоняются за трендами — они создают их.

Овен

Онлайн-шоппинг — главный враг Овнов. Если им что-то понравилось, то ничего не остановит их от желанной покупки. С другой стороны, Овны не бояться экспериментировать и пробовать что-нибудь новенькое для своего гардероба. Особенно это касается моды прошлого: многие представители этого знака обращаются к 80-м и 90-м, подбирая очередной аутфит.

Близнецы

Главная фишка этого воздушного знака всегда заключается в одной яркой вещичке. Ей может быть все что угодно — бабушкина булавка, пояс, купленный на распродаже и так далее. Хорошо выглядеть для Близнецов — это выглядеть ярко. И дело тут не в кричащих цветах! Даже самый лаконичный образ под их ловкой рукой может превратиться в настоящее произведение фэшн-искусства.

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