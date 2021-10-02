Дженнифер Лопес вновь отменяет старение

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Дженнифер Лопес Instagam

Дженнифер Лопес выпустила новую коллекцию обуви в коллаборации с очень демократичным брендом DSW. И, как и полагается, лично представила собственные творения в рекламной кампании. Новая линейка — это отсылка к гламурным нулевым: высокие сапоги выше колена, ботинки на шнуровке и многочисленные вариации босоножек на массивной подошве.

Но особое внимание привлекла прическа звезды, которая делает и без того блистательную женщину лет на 15 моложе. Все дело в двух наивных хвостиках, которые обеспечили Джей Ло незапланированный лифтинг-эффект.

Дженнифер Лопес Instagam

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