5 лайфхаков, как сохранить волосы в дождь в идеальном состоянии

1. Сделайте дождь своим союзником

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2. Косы и пучки — идеальные прически в дождь

Если хотите иметь самую красивую укладку в дождливый день, не боритесь со стихией. Наоборот, пусть она помогает вам! Влажная и ветреная погода идеальна для создания текстурных причесок и небрежных локонов.

Пучки и косы — отличные прически на дождливую и ветреную погоду. Так волосы даже под дождем будут выглядеть стильно. С ними будет намного меньше беспокойства из-за растрепанных и выбившихся прядей даже после штормового предупреждения.

Модный пучок 2021 Pinterest

3. Не стоит выпрямлять волосы в дождь

Чего точно не стоит делать с волосами в дождливую погоду, так это выпрямлять и вытягивать их. Поэтому, если видите прогноз с большой вероятностью осадков, отложите на время утюжок или круглую щетку. Пряди, склонные виться и пушиться, все равно будут это делать при влажной погоде.

Выпрямление волос утюжком Pinterest

4. Волосы в дождь: дополнительная фиксация

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5. Волосы в дождь — только чистые

В дождливую и ветреную погоду прядям не помешает дополнительная фиксация. Если завиваете локоны при помощи бигуди или делаете укладку горячим феном, дайте прядям остыть, а затем сбрызните лаком.

В ясную погоду локоны «не первой свежести» нетрудно замаскировать прической или сухим шампунем, если вы спешите. Но все меняется, когда волосы в дождь становятся мокрыми насквозь. Когда они высыхают, то имеют по-настоящему жалкий вид. Чистые же пряди даже в мокром состоянии и без укладки никогда не будут смотреться плохо.

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