В погоне за красивыми волосами и кожей многие из нас успели перепробовать бесчисленное множество бьюти-продуктов, но иногда самые эффективные средства могут найтись в ближайшей аптеке.

Настойка перечной мяты

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Алоэ вера

Благодаря входящим в состав перечной мяты флавоноидам, органическим кислотам и высокому проценту ментола в эфирном масле растения, настойка из перечной мяты укрепляет волосы и стимулирует кровообращение в коже головы, активизируя рост волос. Настойку можно использовать в качестве маски, втирая ее в кожу головы за несколько часов до мытья, или же ополаскивать волосы после. После применения этого чудодейственного средства волосы становятся мягкими и шелковистыми.

У алоэ есть множество полезных свойств, в том числе для кожи и волос. Сок алоэ содержит витамины A, C, E и B, природные антиоксиданты, а также бета-каротин, регулирующий работу сальных желез, и естественный активатор роста аллантоин. Благодаря своему богатому составу сок алоэ веры глубоко питает и увлажняет волосы. Растение также известно своим свойством активировать спящие волосяные луковицы, благодаря чему часто используется как средство против облысения. Как и большинство других натуральных продуктов, сок можно втирать в кожу головы и добавлять в маску для волос.

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Касторовое масло

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Касторовое масло — широко известное средство для ухода за волосами и стимулирования их роста. Оно богато витамином Е, минералами и протеинами, а также содержит антиоксиданты, поддерживающие нормальный уровень кератина в стержне волоса. Состав касторового масла способствует укреплению волос и помогает контролировать процесс из выпадения. Наносите его на корни волос в качестве маски пару раз в неделю, и результат не заставит себя долго ждать.

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