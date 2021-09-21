Рассказываем, как правильно ухаживать за зоной декольте и шеи, и какие косметические средства лучше всего использовать

Решайте проблему до ее появления

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Уход за шеей и декольте Pinterest

SPF — прежде всего

Специалисты рекомендуют начинать уход за кожей зоны декольте даже тогда, когда на ней ещё нет признаков старения. Как правило, выработка главного "эликсира молодости" коллагена замедляется уже к 20 годам, а это значит, что запускаются процессы старения. После 20 уход за кожей шеи должен стать обязательной частью ежедневной бьюти-рутины.

Кожа зоны декольте сильно подвержена фотостарению, которое провоцирует обезвоженность, гиперпигментацию и уменьшение тонуса. Многие из нас игнорируют наносить на шею и декольте крем с SPF, но это стоит делать круглый год(не только, когда вы находитесь на солнце). Стоит отметить, что кожа в этом месте страдает от солнца больше, нежели кожа лица.

Средства по уходу за зоной шеи и декольте Pinterest

Правильный уход

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В корне неправильно использовать свой обычный крем для лица в уходе за кожей шеи и декольте. На разных участках тела у кожи свои потребности, поэтому важно выбирать именно специализированные средства. Косметологи советуют ежедневно использовать уход с витаминами А и С, а также продукты, в которых содержатся кислоты. Гиалуроновая подойдет для увлажнения, а фруктовые — для стимуляции синтеза коллагена. Кремы, сыворотки и другие косметические препараты рекомендуется наносить на кожу шеи и декольте снизу вверх, вбивающими движениями. Если крем размазывать — есть риск растянуть нежную кожу, что может привести к потере ее упругости.

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