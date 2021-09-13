Лунный календарь стрижек на октябрь 2021 года

Рассказываем, какие дни второго месяца осени наиболее благоприятны для похода в парикмахерскую, а когда со стрижкой стоит подождать.

В октябре 2021 года будет 7 самых благоприятных дней для стрижек по лунному календарю. Перед тем, как записаться к парикмахеру, следует изучить характеристику каждого:

2 октября Луна будет во Льве, что положительно скажется на густоте волос. Убывающее небесное светило позволяет проводить эксперименты с цветом, долго краска держаться не будет.

3 октября Луна также будет убывающей, но уже в Деве, что позволяет стричь волосы на длину.

4 октября — характеристики дня аналогичны предыдущим суткам, можно стричься, краситься и экспериментировать с цветом волос.

11 октября Луна будет растущей, в Стрельце, это положительно скажется как на здоровье и длине волос, так и на их цвете, который сохранится надолго.

Читайте также: ТОП-5 модных стрижек для вьющихся волос 14 октября — растущая Луна находится в Водолее, но, несмотря на знак зодиака, волосы после стрижки будут расти быстро. Девушкам с плохой структурой волос надеяться на здоровые локоны после их подравнивания не стоит.

14 октября — растущая Луна находится в Водолее, но, несмотря на знак зодиака, волосы после стрижки будут расти быстро. Девушкам с плохой структурой волос надеяться на здоровые локоны после их подравнивания не стоит. 25 октября — фаза убывания Луны, но положение в Близнецах благоприятно скажется на росте волос, они будут расти в ускоренном темпе, луковицы наполнятся силой и укрепятся.

29 октября — убывающая Луна во Льве позволит остановить выпадение волос, их структура восстановится, они обретут здоровый блеск и густоту.

Модные стрижки осень 2021 Pinterest

Когда ещё можно освежить стрижку

Относительно хороших дней в октябре будет немного. Их также можно рассматривать для обновления прически, но потребуется учитывать характеристики каждых суток, чтобы идеально подобрать дату для нужных целей:

10 октября — в этот день растущая Луна будет в Стрельце, на длине волос изменения скажутся благоприятно, но психологическое состояние можно расшатать, т. к. это 4-е лунные сутки.

12 октября — растущая Луна в Козероге позволит активизировать рост волос и увеличить их густоту, но 6-е лунные сутки могут отрицательно сказаться на иммунитете и привести к простуде.

Читайте также: Самые модные стрижки осени 2021 13 октября — сутки по характеристикам аналогичны предыдущим, но после стрижки у женщины могут возникать недопонимания с начальством по рабочим вопросам

13 октября — сутки по характеристикам аналогичны предыдущим, но после стрижки у женщины могут возникать недопонимания с начальством по рабочим вопросам 17 октября — Луна будет растущей, что положительно скажется на длине волос, но ее нахождение в Рыбах может привести к проблемам с кожей головы, перхоти, себорее.

19 октября — 13-е сутки делают день удачным для смены внешнего вида, растущая Луна положительно повлияет на ускорение роста волос, но ее положение в Овне может негативно сказаться на их структуре.

20 октября — в этот день Луна снова будет в Овне, но фаза полнолуния и 14-е сутки поспособствуют фиксации цвета и ускорению роста волос.

Модные стрижки осень 2021 Pinterest

В таблице представлены периоды, когда следует записаться на стрижку в парикмахерскую или, наоборот, отказаться от этой затеи:

Лунный календарь стрижек на октябрь 2021 года Pinterest

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