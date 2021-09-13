Как прошла церемония награждения Stella International Beauty Awards 2021?

Лучших стоматологов, трихологов, пластических хирургов, гинекологов, косметологов отметили на церемонии награждения Премии Stella International Beauty Awards, прошедшей в эти выходные в Freedom Hall.

«Это единственная премия в Украине, которая уже в четвертый раз отмечает лучших профессионалов в области красоты и здоровья, — отмечает соорганизатор Дмитрий Слоссер. — В этом году Премия насчитывала 11 номинаций, в каждой из которых соревновались по три лауреата. В течение года независимые эксперты — пластические хирурги, косметологи, специалисты СПА, стоматологи и прошлогодние лауреаты — обсуждали и анализировали достижения лучших представителей бьюти-индустрии Украины, чтобы выбрать лучших среди равных».

Stella International Beauty Awards 2021 объединила представителей 12 областей Украины. По результатам, награды распределились следующим образом:

Клиника трихологии — Hair Help

Врач-стоматолог — Сергей Радлинский

Гинеколог-эстетист — Вера Авдеева

Пластический хирург — Павел Денищук

Специалист лезерной медицины — Василий Баетул

Дерматокосметолог — Анна Огурцова

Клиника эстетической косметологии — Mistodent Space

Клиника лазерной медицины — Bogomolets Clinic и Tryfonova M.D.

Клиника пластической хирургии — Lita Plus

Клиника эстетической медицины — Z Beauty

Spa & Wellness — Radisson Blu, Naturel, F & B Spa Resort, Premier Odesa, «Формула».

Отдельной наградой «Персона года» наградили Сергея Слесаренко, главу Центра термической травмы и пластической хирургии г.Днепр за первое написанное и изданное руководство по реконструктивной и пластической хирургии на украинском языке.

Еще одну особую номинацию — «Благородное сердце» — вручили Артему Похилу. Он с 2014 года предоставляет бесплатную стоматологическую помощь нашим воинам, вернувшимся с ранениями, а последние 5 лет ездит на фронт как стоматолог-волонтер.

Открывали первую красную дорожку осени и приветствовали победителей звездные гости: Валерий Жидков, Ольга Сумская, Мария Максакова, Римма Зюбина, Слава Дюденко, Олег Пинчук, Яна Луцкая и Людмила Шупенюк.

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