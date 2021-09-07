Актриса рассказала о своих бьюти-процедурах в домашних условиях.

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Известная американская актриса и звезда фильма «Черный лебедь» Натали Портман поделилась секретами красоты. По ее словам, она считала макияж частью работы, так как постоянно снималась в фильмах и наносила косметику только во время съемок или посещений различных мероприятий по работе. Но после рождения детей ее отношение к красоте сильно изменилось.

«Теперь, когда у меня появились дети, я начинаю ценить это и снова испытываю волнение от этого процесса», – рассказала Портман.

Актриса призналась, что ежедневно пользуется солнцезащитным кремом и легким консилером. Для того, чтобы подчеркнуть глаза – она использует тушь, а для губ – помаду.

Также знаменитость добавила, что обязательным обрядом для нее есть то, что она перед сном смывает макияж и наносит на лицо увлажняющий крем.

Отметим, что звезда рассекретила способ нанесения духов. По ее словам, самым лучшим методом надушиться есть то, что духи не нужно прыскать на себя, достаточно брызнуть рядом и войти в облако аромата.

«Я люблю ароматы и считаю, что они играют ключевую роль в наших эмоциях. Люблю прыскать свой Miss Dior и входить в облако аромата, как меня учила моя мама, и испытывать чувственные ощущения, будто это легкий дождь с самым прекрасным ароматом. Кроме того, тогда он не будет слишком концентрированным и на волосы при этом попадет лишь легкий туман парфюма, но его будет вполне достаточно, чтобы услышали окружающие», – поделилась она.

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