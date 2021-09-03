И где его искать

Не только иммунитет: как витамин C помогает бороться со старением Pinterest

Как работает витамин С

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Витамин С — одно из немногих веществ, чья эффективность в борьбе с внешними признаками старения была доказана клинически. Согласно исследованиям, витамин С катализирует выработку собственного коллагена в организме (она замедляется уже после 20 лет). Коллаген не даром называют белком молодости — именно он отвечает за упругость и увлажнённость кожи, ее естественное сияние и отсутствие морщин. Благодаря своим антиоксидантным свойствам, витамин С обеспечивает надежную защиту организму от повреждения свободными радикалами — они атакуют клетки организма, провоцируют воспалительные реакции, ускоряют появление морщин и гиперпигментации.

Старение — процесс протекающий в первую очередь внутри, а не снаружи, поэтому ровная кожа — это не все, о чем стоит заботиться. С возрастом в разы увеличивается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому об их профилактике стоит задумываться заранее. Регулярный прием витамина С сокращает риск инсульта на 30%, защищает сердечную мышцу и стенки сосудов.

Не только иммунитет: как витамин C помогает бороться со старением Pinterest

Где его искать

Самый простой способ — проанализировать свой рацион и добавить в него продукты, богатые витамином С. Забудьте о лимонах — шпинат, клубника и киви содержат вдвое больше витамина. Также присмотритесь к шиповнику, черной смородине и брокколи.

Не только иммунитет: как витамин C помогает бороться со старением Pinterest

В косметике витамин С тоже используется очень активно. Специалисты не рекомендуют выбирать «сложносочинённые» средства и отдать предпочтение витаминной сыворотке. Наносите ее после очищения кожи, но до нанесения крема — так эффект будет максимальным.

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