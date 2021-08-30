В сентябре в Киеве состоится IV церемония награждения Премии Stella International Beauty Awards

11 сентября 2021 года в Киеве в концертном зале Freedom Hall состоится IV церемония награждения Премии Stella International Beauty Awards.

Это первая и единственная в Украине профессиональная премия в области красоты и здоровья, которая ежегодно вручается лучшим представителям бьюти-индустрии и является одним из главных медийных событий в мире красоты.

В этом году церемония станет торжественным завершением Междисциплинарного конгресса по эстетической медицине и пластической хирургии, который пройдет 9-11 сентября.

Победителей на церемонии определят в следующих номинациях: «Врач-стоматолог», «Врач-дерматокосметолог», «Пластический хирург», «Гинеколог-эстетист», «Клиника трихологии», «Клиника лазерной медицины», «Клиника пластической хирургии», «Клиника эстетической косметологии», «Wellness & Spa Centre», «Бьюти-инновация», «Персона года», а также «Благородное сердце». В прошлом году это звание получил немецкий хирург Клаус Экснер, который на тот момент уже 7 лет подряд вместе с командой приезжал в Украину и бесплатно оперировал наших детей.

«В области эстетической медицины в Украине работает более 80 000 специалистов, это огромный рынок, — отмечает организатор Премии, известный пластический хирург Дмитрий Слоссер. — Премия Stella International Beauty Awards отмечает лучших из них. В каждой из номинаций — по три номинанта, из которых на церемонии будет определен один победитель».

Генеральный глянцевый партнер: журнал Cosmolady.

Медиа-партнеры: холдинг «Апостроф», телеканал LIVE, журналы «Тайны звезд», «Звезды и советы», «Косметолог», информационное агентство «Украинские национальные новости», порталы IVONA, Clutch, Фокус, и Beauty Hub.

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