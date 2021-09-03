Три главных тренда и лучшие лаки оттенков любимого напитка

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Глянцевые покрытия

Все кофейные оттенки — беспроигрышный цвет для осеннего маникюра. Если не знаете, какой цвет выбрать в ближайшее время в кресле своего мастера — смело ищите в огромной палитре все оттенки коричневого. Ниже расскажем о трех главных трендах и поделимся подборкой самых лучших идей для кофейного маникюра.

Матовые лаки для ногтей временно сдали позиции — вместо них модницы отдают предпочтение глянцу на ногтях. Помимо темно-коричневых оттенков, на ногтях отлично смотрятся и светло-кофейные. Попробуйте поэкспериментировать с цветами: выберите сначала оттенок в тон коже, а в следующий раз, наоборот, отдайте предпочтение контрастному.

ТОП-15 красивых идей для осеннего маникюра в кофейных оттенках Pinterest

ТОП-15 красивых идей для осеннего маникюра в кофейных оттенках Pinterest

ТОП-15 красивых идей для осеннего маникюра в кофейных оттенках Pinterest

ТОП-15 красивых идей для осеннего маникюра в кофейных оттенках Pinterest

ТОП-15 красивых идей для осеннего маникюра в кофейных оттенках Pinterest

Градиентный маникюр

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Градиент в теплых кофейных оттенках — для осени вариант идеальный. Запаситесь пятью разными лаками: от молочного до шоколадного для каждого отдельного ногтя. Пусть большой палец будет самым светлым в палитре, а мизинец, наоборот, самым темным. Этот вариант очень легок в исполнении и доказывает, что маникюр в коричневых тонах тоже может быть нескучным.

ТОП-15 красивых идей для осеннего маникюра в кофейных оттенках Pinterest

ТОП-15 красивых идей для осеннего маникюра в кофейных оттенках Pinterest

ТОП-15 красивых идей для осеннего маникюра в кофейных оттенках Pinterest

ТОП-15 красивых идей для осеннего маникюра в кофейных оттенках Pinterest

ТОП-15 красивых идей для осеннего маникюра в кофейных оттенках Pinterest

Сочетания светлых и темных оттенков

Предлагаем сделать нейл-арт в двух кофейных оттенках — темном и светлом. Выводите узоры на однотонном фоне, проведите контрастные линии. Также можно нанести маленькие цветочки или леопардовый принт. Не ограничивайте свою фантазию. Сдержанная палитра из нескольких цветов сделает дизайн более целостным.

ТОП-15 красивых идей для осеннего маникюра в кофейных оттенках Pinterest

ТОП-15 красивых идей для осеннего маникюра в кофейных оттенках Pinterest

ТОП-15 красивых идей для осеннего маникюра в кофейных оттенках Pinterest

ТОП-15 красивых идей для осеннего маникюра в кофейных оттенках Pinterest

ТОП-15 красивых идей для осеннего маникюра в кофейных оттенках Pinterest

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