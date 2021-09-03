ТОП-15 лучших идей для осеннего маникюра в кофейных оттенках
Читайте также: Какой маникюр будет в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендовВсе кофейные оттенки — беспроигрышный цвет для осеннего маникюра. Если не знаете, какой цвет выбрать в ближайшее время в кресле своего мастера — смело ищите в огромной палитре все оттенки коричневого. Ниже расскажем о трех главных трендах и поделимся подборкой самых лучших идей для кофейного маникюра.
Глянцевые покрытия
Матовые лаки для ногтей временно сдали позиции — вместо них модницы отдают предпочтение глянцу на ногтях. Помимо темно-коричневых оттенков, на ногтях отлично смотрятся и светло-кофейные. Попробуйте поэкспериментировать с цветами: выберите сначала оттенок в тон коже, а в следующий раз, наоборот, отдайте предпочтение контрастному.
Градиентный маникюр
Читайте также: Королевский нюд: 30 лучших идей для маникюра в нейтральных оттенкахГрадиент в теплых кофейных оттенках — для осени вариант идеальный. Запаситесь пятью разными лаками: от молочного до шоколадного для каждого отдельного ногтя. Пусть большой палец будет самым светлым в палитре, а мизинец, наоборот, самым темным. Этот вариант очень легок в исполнении и доказывает, что маникюр в коричневых тонах тоже может быть нескучным.
Сочетания светлых и темных оттенков
Предлагаем сделать нейл-арт в двух кофейных оттенках — темном и светлом. Выводите узоры на однотонном фоне, проведите контрастные линии. Также можно нанести маленькие цветочки или леопардовый принт. Не ограничивайте свою фантазию. Сдержанная палитра из нескольких цветов сделает дизайн более целостным.
Вам будет интересно прочитать на Ivona: