Что происходит в организме, когда мы едим имбирь?
Имбирь – тропический травянистый многолетник семейства имбирные, внешне несколько напоминает тростник, и особенно он популярен в восточной кухне
В зависимости от способа обработки его делят на черный (его еще иногда называют «барбадосским») – неочищенный, не ошпаренный кипятком и высушенный на солнце, и белый («бенгальский») – вымытый и очищенный имбирь. Первый отличается от второго более сильным запахом и жгучим вкусом. Характерный запах имбирю придают эфирные масла, которых содержится 1–3 %, а вкус — цингерол.
Как воздействует имбирь на наш организм?
- Издавна, для лечения простудных заболеваний, заваривали имбирный чай, который является противовирусным и противовоспалительным средством. Он способствует снижению температуры, благодаря согревающему эффекту — помогает при лечении кашля, и самое главное — укрепляет иммунитет.
- Чай с кусочками имбиря улучшит наше настроение, зарядит бодростью на целый день, поможет снять усталость и укрепить нервы.
- Имбирь благоприятно влияет на пищеварительную систему, стимулируя выработку желудочного сока и способствуя легкому усвоению пищи.
- Его рекомендуют при отравлениях и расстройствах, так как имбирь быстро очищает организм, выводит токсины и вредные вещества.
- Имбирь способствует потере лишних килограммов. Имбирь ускоряет кровообращение, а значит и улучшает обмен веществ, который в свою очередь контролирует массу тела. При быстром обмене веществ, наш вес нормализуется и не увеличивается.
- В состав имбиря входит калий и магний — лучшие союзники для хорошей работы сердечно-сосудистой системы.
- Стоматологи рекомендуют употреблять небольшие дольки имбиря при кровотечение десен, а также для устранения неприятного запахе изо рта.
- Для улучшения работы щитовидной железы рекомендуется употреблять имбирь.
- Также, имбирь признан одним из самых полезных продуктов для профилактики раковых заболеваний.
- Как сильнейший афродизиак, имбирь стимулирует потенцию и повышает сексуальное влечение
В кулинарии имбирь используют свежим, маринованным, в виде высушенного порошка. Свежий имбирь добавляют к мясу, птице, овощам, в тесто, соусы и супы. Уже долгое время не теряют популярности имбирное печеньеимбирное печенье.