Имбирь – тропический травянистый многолетник семейства имбирные, внешне несколько напоминает тростник, и особенно он популярен в восточной кухне

В зависимости от способа обработки его делят на черный (его еще иногда называют «барбадосским») – неочищенный, не ошпаренный кипятком и высушенный на солнце, и белый («бенгальский») – вымытый и очищенный имбирь. Первый отличается от второго более сильным запахом и жгучим вкусом. Характерный запах имбирю придают эфирные масла, которых содержится 1–3 %, а вкус — цингерол.

Как воздействует имбирь на наш организм?

Издавна, для лечения простудных заболеваний, заваривали имбирный чай, который является противовирусным и противовоспалительным средством. Он способствует снижению температуры, благодаря согревающему эффекту — помогает при лечении кашля, и самое главное — укрепляет иммунитет. Чай с кусочками имбиря улучшит наше настроение, зарядит бодростью на целый день, поможет снять усталость и укрепить нервы. Имбирь благоприятно влияет на пищеварительную систему, стимулируя выработку желудочного сока и способствуя легкому усвоению пищи. Его рекомендуют при отравлениях и расстройствах, так как имбирь быстро очищает организм, выводит токсины и вредные вещества. Имбирь способствует потере лишних килограммов. Имбирь ускоряет кровообращение, а значит и улучшает обмен веществ, который в свою очередь контролирует массу тела. При быстром обмене веществ, наш вес нормализуется и не увеличивается. Фото: pixabay.com В состав имбиря входит калий и магний — лучшие союзники для хорошей работы сердечно-сосудистой системы. Стоматологи рекомендуют употреблять небольшие дольки имбиря при кровотечение десен, а также для устранения неприятного запахе изо рта. Для улучшения работы щитовидной железы рекомендуется употреблять имбирь. Также, имбирь признан одним из самых полезных продуктов для профилактики раковых заболеваний. Как сильнейший афродизиак, имбирь стимулирует потенцию и повышает сексуальное влечение

В кулинарии имбирь используют свежим, маринованным, в виде высушенного порошка. Свежий имбирь добавляют к мясу, птице, овощам, в тесто, соусы и супы. Уже долгое время не теряют популярности имбирное печеньеимбирное печенье.